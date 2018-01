Calciomercato, Ibrahimovic lascerà il Manchester United

L'avventura di Zlatan Ibrahimovic al Manchester United è arrivata al capolinea. Ancora fuori per infortunio, lo svedese aveva trovato poco spazio dal giorno del rientro in campo in autunno dopo il lungo stop per la rottura del crociato e l'arrivo di Alexis Sanchez sembra sbarrargli ulteriormente la strada. La ricaduta che l'ha costretto a fermarsi di nuovo potrebbe dunque rivelarsi decisiva: a 36 anni riconquistarsi un posto da titolare pare impossibile e anche ritagliarsi uno spazio sufficiente è complicato.



Nel futuro di Zlatan Ibrahimovic - secondo quanto scrive il Sun - ci sono i Los Angeles Galaxy. Il giocatore ha già manifestato più volte la voglia di trasferirsi negli Stati Uniti, dove potrebbe scegliere di vivere la sua vita quando smetterà col calcio: prima, però, vuole finire lì la carriera. Difficilmente, quando ricomincerà la Champions, vedremo Ibra ancora in Europa.