Calciomercato, Golovin al Monaco per 30 milioni

La Juve l'ha inseguito a lungo e l'ha mollato appena ha capito che si sarebbe scatenata un'asta. Alexandr Golovin, come era chiaro da tempo, non giocherà in Serie A nella prossima stagione: i 30 milioni che il Cska Mosca chiedeva per il talentuoso esterno offensivo russo alla fine li ha sborsati il Monaco. Nel Principato scommettono spesso su giocatori di questo tipo e, perso Lemar passato all'Atletico Madrid, a Jardim serviva un sostituto.



Golovin, dunque, giocherà in Ligue 1, dove dovrà confermare quanto intravisto al Mondiale, soprattutto nelle prime partite, magari con più continuità sia nel corso della stessa gara che in tutta la stagione: lo voleva anche il Chelsea, ma il cambio ritardato di allenatore ha bloccato il mercato dei Blues, che nello stesso ruolo hanno ancora Eden Hazard, e così il Monaco ha giocato d'anticipo.