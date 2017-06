Calciomercato, gli affari dell'ultima giornata

22:59 SOUTHAMPTON, UFFICIALE GABBIADINI

22:38 CROTONE, PRESO KOTNIK

Dopo aver provato a lungo di prendere Budimir dalla Sampdoria, il Crotone è comunque riuscito a trovare un attaccnate: dal Nova Gorica arriva il classe 1995 Andrej Kotnik.

22:15 ATALANTA, PALOSCHI VERSO LA PERMANENZA

Come riferito dal nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, Alberto Paloschi è destinato a rimanere all'Atalanta. La Sampdoria non riesce a cedere Budimir al Crotone e quindi non libera la casella mentre la Fiorentina non è disposta a spendere i 5 milioni chiesti per il suo cartellino.

21:43 SAMPDORIA, PRESO VERRE DAL PESCARA

21:02 ATALANTA, CARMONA RISOLVE IL CONTRATTO

"Atalanta BC comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Carlos Carmona. Carlos, arrivato in nerazzurro nella stagione 2010-2011, si è da subito reso protagonista, contribuendo a riportare l’Atalanta in serie A e realizzando, nella stagione successiva, il record di punti sul campo. Nel corso di queste fantastiche sei stagioni e mezza in nerazzurro, durante le quali ha collezionato 161 presenze e 5 reti, ha saputo farsi amare dai tifosi per dedizione, professionalità e sacrificio. Poco incline ai riflettori, mai una parola di troppo, Carlos ha compreso sin dall’inizio cosa significhi Atalanta per Bergamo ed è riuscito a conquistare l’affetto di tutti grazie al lavoro ed ai risultati ottenuti sul campo. La Società ringrazia Carlos e gli augura i migliori successi personali e sportivi".

20:44 CHIEVO, PRESO GAKPE'

19:30 SAMPDORIA, PRESO SIMIC

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal HNK Hajduk Split i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenco Simic (nato a Spalato, Croazia, il 15 luglio 1996). Il difensore – che ha scelto la maglia numero 4 – sarà a disposizione di mister Marco Giampaolo a partire dall’allenamento in programma mercoledì al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco.

19:03 ATALANTA, UFFICIALE HATEBOER

Atalanta BC comunica di aver acquisito dal Groningen, a titolo definitivo, il calciatore Hans Hateboer. Hans Hateboer ha compiuto 23 anni lo scorso 9 gennaio. Olandese di Beerta, nella provincia di Groninga, è un esterno destro difensivo che può giocare anche al centro della difesa, sfruttando anche una struttura fisica decisamente importante.

18:50 EMPOLI, UFFICIALE L'ACQUISTO DI EL KADDOURI

18:45 JUVENTUS, PRESO IL GIOVANE DIFENSORE LYANCO

La Juventus guarda al futuro, preso il difensore Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovi, più semplicemente Lyanco. Il centrale, appena 20 anni, arriva dal San Paolo e fa parte della nazionale brasiliana under 20, con cui sta giocando il Sudamericano.

18:05 ROMA-LILLE, TUTTO SALTATO PER GERSON

Gerson ha detto no al Lille e così è saltata una trattativa che sembrava ormai già conclusa. Pare che sia stato il padre del giocatore, che lo rappresenta, a mandare a monte l'affare, così, mentre i francesi provano a rimediare con il laziale Kishna (che tra l'altro ha caratteristiche ben diverse), per la Roma è un "danno" economico da 18 milioni.

17:20 EL KADDOURI-NAPOLI, E' FATTA

Dopo un lungo tira e molla si è concluso l'affare El Kaddouri-Empoli. Il centrocampista ex Napoli si trasferirà in Toscana a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro e firmerà un contratto fino al 2020. La partenza del nazionale marocchino blocca definitivamente l'eventuale cessione di Giaccherini, cercato da Roma e Milan ma considerato da Sarri il vice Callejon.

16:50 ATALANTA, UFFICIALE MOUNIER

Anthony Mounier torna subito in Italia. Dopo il passaggio di 4 giorni fa dal Bologna al Saint Etienne, il centrocampista francese era stato pesantemente contestato dai tifosi perchè tifoso del Lione e così è saltato tutto e l'ex rossoblu si è accasato all'Atalanta. Arriva a Bergamo in prestito con diritto di riscatto.

15:40 SAMPDORIA, SCAMBIO COL BENFICA

Molto attiva la Sampdoria nell'ultimo giorno di mercato. Il club di Ferrero ha concluso uno scambio con il Benfica per cui Filip Djuricic, centrocampista serbo classe 1992, sbarca a Genova in cambio di Pedro Pereira, che si trasferisce invece in Portogallo. Il club blucerchiato ha comunicato inoltre di aver risolto consensualmente l'accordo di prestito con il Livorno per il portiere classe 1995 Falcone, che rientra quindi in Liguria.

15:04 IL NAPOLI DICHIARA GIACCHERINI INCEDIBILE

Il Napoli toglie Giaccherini dal mercato. Il centrocampista azzurro è stato infatti dichiarato incedibile e non andrà nè alla Roma nè al Milan che avevano provato a chiudere per il prestito.

14:10 IBARBO TORNA A CAGLIARI

Il Cagliari ha trovato il suo vice-Borriello, Victor Ibarbo. L'attaccante colombiano classe 1990 rientra dal prestito al Panathinaikos. La chiusura della trattativa è stata annunciata dallo stesso club greco attraverso il proprio sito ufficiale.

13:30 MILAN, SALGONO LE QUOTAZIONI DI CIGARINI

Potrebbe essere Luca Cigarini il colp low cost del Milan in questo ultimo giorno di mercato. Secondo quanto riferisce il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, sono stati avviati i primi contatti indiretti e il centrocampista attualmente in forza alla Sampdoria farebbe il vice-Locatelli consentendo al giovane mediano di tirare il fiato.

12:55 A RISCHIO IL PASSAGGIO DI GERSON AL LILLE

Sembrava cosa fatta il trasferimento di Gerson dalla Roma al Lille, e invece la trattativa rischia clamorosamente di saltare a poche ore dalla chiusura del mercato. A complicare la situazione il mancato accordo tra la società francese e il brasiliano (mentre tra i due club l'intesa è stata già raggiunta sulla base del prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a 13), tanto che a Trigoria sono ancora in attesa dei contratti firmati dal centrocampista.

12:35 GIACCHERINI, E' SFIDA ROMA-MILAN

E' duello serrato tra Milan e Roma per Emanuele Giaccherini. I rossoneri (difficilissimo arrivare a Fabregas) vorrebbero il jolly azzurro in prestito per sostituire l'infortunato Bonaventura, mentre i giallorossi sono, da inizio mercato, a caccia di un esterno e quello di Giack sarebbe il profilo giusto. Quasi tutto dipenderà dal Napoli, che non vorrebbe rinforzare due dirette concorrenti alla corsa all'Europa e sta cercando di piazzare El Kaddouri in Turchia (Trabzonspor?). Se il marocchino partirà Giaccherini resterà in Campania.

12:10 INTER, SAINSBURY SOSTITUISCE RANOCCHIA

Operazione in entrata per l'Inter. Dallo Jiangsu Suning arriva in prestito il difensore australiano con passaporto inglese Trent Lucas Sainsbury, classe 1992. Il 25enne prende il posto di Ranocchia, passato all'Hull City.

12:00 MOUNIER, VISITE MEDICHE CON L'ATALANTA

In attesa dell'ufficializzazione dell'acquisizione dal Bologna in prestito con opzione di riscatto, dopo la revoca del trasferimento nel Saint-Etienne annunciato il 27 gennaio, il mancino francese Anthony Mounier si sta sottoponendo alle visite mediche di rito, che proseguiranno anche nel pomeriggio, con l'Atalanta.

11:25 N'ZONZI RINNOVA CON IL SIVIGLIA

E' ufficiale: N'Zonzi ha rinnovato fino al 2020 il contratto con il Siviglia. Lo ha reso noto il club spagnolo. Resta la clauasola rescissoria di 30 milioni di euro per il centrocampista a lungo inseguito dalla Juventus.

10:58 VOCE DALLA SPAGNA: "DYBALA LASCIA LA JUVE IN ESTATE"

Secondo l'emittente radiofonica spagnola COPE Paulo Dybala vorrebbe lasciare in estate la Juventus, nonostante l'ormai prossimo rinnovo con i bianconeri, per andare a giocare nella Liga. La mancata stretta di mano con Allegri al momento della sostituzione nella partita con il Sassuolo sarebbe l'indizio di un malessere. Real e Barcellona restano in agguato.

10:35 NESSUNA IPOTESI CHELSEA PER BIABIANY

Sembra sfumato il passaggio di Biabiany al Palermo. L'esterno non andrà nemmeno al Chelsea: la pista inglese non è mai infatti esistita come confermato dal nostro esperto di calciomercato Claudio Raimondi.

10:25 QUATTRO SQUADRE IN CORSA PER PALOSCHI

Si è scatenata una vera e propria asta per Alberto Paloschi. L'Atalanta ha fissato il prezzo per l'attaccante: 5 milioni di euro. Sono interessate alla punta la Sampdoria (che vorrebbe avere il giocatore in prestito), la Fiorentina (come vice-Klainic), il Chievo e il Sassuolo.

10:19 EL KADDOURI O GIACCHERINI PER IL MILAN

Potrebbe arrivare dal Napoli l'ultimo rinforzo del mercato per il Milan. Uno tra El Kaddouri (su cui è forte l'interesse del Trabzonspor) e Giaccherini lascerà infatti gli azzurri e al club di via Aldo Rossi farebbe comodo avere (in prestito) un giocatore in più sulla trequarti in seguito al grave infortunio occorso a Bonaventura. Attese novità nelle prossime ore.

10:10 HERNANES DICE NO AL GENOA

Hernanes punta i piedi e rifiuta la destinazione Genoa. Il centrocampista, secondo quanto riferisce il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, vorrebbe ritornare in Brasile. Al momento c'è qualche contatto tra la Juventus e il San Paolo: i bianconeri vorrebbero ricavare qualcosa dalla cessione: alla fine l'ex Lazio dovrebbe restare alla corte di Allegri.

09:15 ARSENAL FORTE SU MANOLAS

Giunge dall'Inghilterra una voce clamorosa: l'Arsenal avrebbe infatti deciso di affondare per il difensore della Roma Kostas Manolas, accostato all'Inter nelle ultime settimane. Secondo quanto riferisce whoscored.com i Gunners sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 55 milioni di euro. Il centrale greco arriverebbe a Londra in estate.

08:45 LA ROMA NON MOLLA DEFREL

La Roma si avvicina a Defrel. Il ds Ricky Massara è giunto a Milano lunedì, si è già incontrato con la dirigenza del Sassuolo e dovrebbe replicare il faccia a faccia nella giornata odierna. Gli emiliani chiedono 18 milioni di euro: i capitolini potrebbero arrivare all'attaccante francese con la formula del prestito con obbligo di riscatto nel 2018 inserendfo qualche contropartita. Nelle ultime ore è spuntato Seck, che sembrava vicino all'Atalanta.

08:15 ROMA, MANI SU KESSIE

La Roma ha praticamente definito l'acquisto di Franck Kessie per l'estate. I giallorossi hanno infatti trovato l'accordo con l'Atalanta per il centrocampista ivoriano sulla base di una valutazione complessiva intorno ai 27 milioni di euro. Nell'operazione dovrebbero rientrare i cartellini dei giovani Marchizza e Tumminello.

08:00 MILAN: PAZZA IDEA FABREGAS

Potrebbe chiudersi col più clamoroso dei colpi del Condor l'ultimo giorno di mercato del Milan, che visto il grave infortunio occorso a Bonaventura farà un tentativo in extremis per Cesc Fabregas. La "bomba" arriva direttamente dal nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, che durante la puntata del lunedì di YouPremium ha raccontato del tentativo dei rossoneri di portare lo spagnolo a Milano in prestito con diritto di riscatto. Se il giocatore dovesse chiedere di essere ceduto, Conte non si opporrebbe a una sua partenza.