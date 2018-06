Calciomercato Fiorentina, Pjaca si avvicina

La Fiorentina e Marko Pjaca sono più vicini. Secondo qaunto riferisce la Repubblica la distanza tra il club viola e la Juventus si è assottigliata: la formula giusta potrebbe essere quella del prestito oneoroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Per il croato sarebbe pronto un contratto quadriennale da 1,5 milioni di euro a salire.



I bianconeri si sarebbero convinti a cedere il giocatore 23enne dopo avere cercato di inserirlo negli affari Milinkovic-Savic (no della Lazio) e Federico Chiesa (muro dei Della Valle). Il prestito di sei mesi allo Schalke 04 non è bastato a rivitalizzare l'ex Dinamo Zagabria, considerato dunque 'sacrificabile' dalla dirigenza juventina: a Firenze sperano di annunciare il colpo di mercato in tempi brevi.