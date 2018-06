Calciomercato Fiorentina, per Chiesa servono 80 milioni cash

La Fiorentina tiene duro sul fronte Federico Chiesa, nel mirino di quasi tutte le big italiane. Il Napoli aveva tentato di strappare l'ala ai Viola offrendo 50 milioni e i cartellini di Rog e Chiriches: proposta rispedita al mittente. Poi è stato il turno della Roma che ha messo sul piatto Juan Jesus, El Shaarawy e un sostanzioso conguaglio economico: nulla da fare anche in questo caso. Quindi la Juventus ci ha provato sottotraccia, e inutilmente, sulla base di 60 milioni di euro (si era parlato di un possibile inserimento di Pjaca).



Il club gigiliato è rimasto irremovibile perché, per far partire il suo gioiello, chiede 80 milioni cash e non intende indietreggiare in alcun modo (nella gornata di ieri Pioli ha dichiarato che spera di avere a disposizione il giocatore nella prossima stagione). Non dovrebbe andare a buon fine pertanto nemmeno il pressing dell'Inter: i nerazzurri speravano di vincere la resistenza toscana con 40-50 milioni più Karamoh, Dalbert e Valietti. Al momento il 20enne appare inarrivabile per le squadre del nostro campionato.