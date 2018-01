Calciomercato, Emerson verso l'addio LIVE

14:30 Roma, Emerson può partire

Emerson Palmieri nel mirino di Liverpool e Chelsea: più che Nainggolan, come trapelato da Trigoria già ieri sera, il possibile sacrificato giallorosso del mercato di gennaio è il terzino sinistro italo-brasiliano. La richiesta dei giallorossi per il giocatore è di 25-30 milioni di euro.

14:15 Napoli, no anche per Politano

Altro no al Napoli: stavolta non è arrivato da un giocatore, ma da una società, il Sassuolo. Gli azzurri, infatti, hanno provato un sondaggio per Matteo Politano, ma il club emiliano considera incedibile l'esterno scuola Roma.

14:00 Milan, Gomez verso l'addio

Il Milan alza la richiesta per il prestito di Gustavo Gomez: per arrivare alla chiusura della trattativa con il Buca Juniors, vuole 6 milioni come obbligo di riscatto. Ci sono buone possibilità che gli argentini accettino.

13:35 Inter, pressing su Deulofeu

L'Inter non ci prova solo per Rafinha: Ausilio a Barcellona proverà anche lo sgambetto al Napoli per Deulofeu puntando sulla volontà del giocatore di avere maggiori garanzie tecniche. Intanto a centrocampo, se il Torino dovesse trovare un sostituto (Taider), occhi puntati su Baselli.

13:15 Raiola, "avviso" a Mourinho

"Il Manchester United non prenderà Sanchez a meno che Mkhitaryan non si accordi con l'Arsenal". Mino Raiola, agente dell'armeno, avvisa Mourinho. "Mkhi farà quello che è meglio per lui. Ha ancora due anni e mezzo di contratto con lo United, quindi è un sua decisione. L'affare Sanchez è parte della trattativa per Mkhitaryan, non il contrario".

12:55 Inter, Ausilio è a Barcellona

Piero Ausilio è arrivato a Barcellona: il d.s. dell'Inter proverà a convincere i dirigenti blaugrana a cedere in prestito Rafinha, centrocampista brasiliano fratello di Thiago Alcantara fermo dallo scorso aprile per infortunio, ma ormai recuperato e in buone condizioni fisiche.

12:45 Milan, piace Thorgan Hazard

L'interesse del Milan si concentra su Thorgan Hazard, fratello di Eden, fuoriclasse del Chelsea. Il trequartista belga gioca al Borussia Mönchengladbach, in Bundesliga, e Massimiliano Mirabelli, sempre attento al mercato tedesco, lo segue da tempo: in questa stagione ha segnato già 6 gol e fornito 6 assist in 18 partite, giocando alternativamente ala destra o sinistra. Il suo valore di mercato, stando al sito specializzato transfermarkt, è di 20 milioni: da capire se per i rossoneri sia un'operazione fattibile almeno a giugno.

12:30 Walcott all'Everton

L'Arsenal fa cassa: arrivano 20 milioni di sterline dall'Everton per Theo Walcott: il giocatore è in procinto di svolgere le visite mediche per il suo nuovo club e lascerà i Gunners dopo 11 anni. In attesa di cedere anche Sanchez, Wenger proverà il doppio colpo Aubameyang-Malcom.

12:15 Bologna si tiene Verdi

''Abbiamo ricevuto un'offerta molto importante dal Napoli e insieme al giocatore l'abbiamo valutata, ma non si sono realizzate tre condizioni''. L'ad del Bologna, Claudio Fenucci, spiega così le ragioni del mancato arrivo a Napoli di Simone Verdi. ''Le condizioni erano che il club e il giocatore fossero d'accordo e quella di trovare un sostituto. Pensare a quello che succederà a giugno è prematuro. Gabbiadini? In futuro ci piacerebbe"

12:00 MONCHI: "NESSUNA OFFERTA PER NAINGGOLAN"

Interpellato dal Corriere dello Sport, Monchi ha parlato così di Nainggolan: "Finora non ci è arrivata nessuna offerta per lui".

11:30 MILAN, TESORETTO CON GOMEZ E BACCA

Il Milan potrebbe incassare un tesoretto di circa 20 milioni di euro da due cessioni: vicino l'accordo con il Boca Juniors per Gustavo Gomez (prestito di 500 mila euro con obbligo fissato a 5 milioni) e il Villarreal sembra intenzionato a riscattare Bacca per 12 milioni.

11:00 SPARTAK, TENTATIVO PER MAKSIMOVIC

Secondo la Gazzetta dello Sport, lo Spartak Mosca ci prova per Maksimovic: proposto un prestito oneroso di 2 milioni di euro più ricatto fissato a 14 milioni di euro. Un'offerta di livello per un difensore che Sarri non impiega con continuità.

10:30 STRISCIONE A VINOVO PER MARCHISIO

Nelle scorse ore si è sparsa la voce di un possibile addio a fine anno di Claudio Marchisio, ormai dietro nelle gerarchie di Allegri, destinazione MLS. Oggi a Vinovo è apparso uno striscione dei tifosi della Juventus: "Non si tocca Marchisio, uno di noi".

10:00 GENOA, VISITE MEDICHE PER PEDRO PEREIRA

Visite mediche con il Genoa per Pedro Pereira: il difensore classe 1998 arriva in prestito con diritto di riscatto per 18 mesi dal Benfica, nel 2016/17 giocò 12 partite con la maglia della Sampdoria.

09:30 MILAN, OCCHI SU BRANDT E DEMIRBAY

Viaggio in Germania per Massimiliano Mirabelli: sul taccuino del ds rossonero i centrocampisti Julian Brandt del Bayer Leverkusen e Kerem Demirbay dell'Hoffenheim.

09:00 REAL-ICARDI IN ESTATE?

Il Corriere dello Sport torna sulla possibilità che Mauro Icardi passi al Real Madrid la prossima stagione: da fine campionato sino al 15 luglio il giocatore può liberarsi dall'Inter per una squadra estera grazie alla clausola da 110 milioni di euro (che i nerazzurri stanno cercando di alzare trattando il rinnovo con il capitano). Icardi potrebbe sostituire Benzema e giocare a fianco di Neymar, altro obiettivo blancos al posto di Cristiano Ronaldo.

08:30 emre can: "tratto anche con il liverpool"

Emre Can cerca di rimescolare le carte: "Il mio agente si occupa di tutto, ma io sono qui fino a questa estate. Non ho firmato niente con nessuno, sto parlando con tutti. Sto parlando anche con il Liverpool, perché no? Ho ancora un contratto qui, è un club fantastico". Il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno, è nel mirino della Juventus.

08:00 roma, retroscena nainggolan

La Gazzetta dello Sport torna sul possibile affare Nainggolan-Guangzhou Evergrande: venerdì sera il centrocampista era già stato venduto in prestito con obbligo di riscatto a 50 milioni di euro, positivi gli incontri con gli intermediari e il giocatore ma il governo cinese ha poi imposto lo stop, rallentando in modo decisivo la trattativa. Se ne potrà riparlare in estate ma, se i giallorossi dovessero cedere altre pedine, non è escluso che alla fine il Ninja rimanga pure la prossima stagione.