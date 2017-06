Calciomercato di gennaio, i colpi delle ultime ore

Il timer scorre e il countdown si avvicina: ultime 24 ore di calciomercato e sono tanti gli affari in corso, le trattative calde e gli acquisti/cessioni già conclusi o possibili. Premium Sport, canale 370 del digitale terrestre, sarà in chiaro dalle 17 di oggi: un'occasione unica per vivere con noi l'ultimo giorno di calciomercato!

Potrebbe chiudersi col più clamoroso dei colpi del Condor l'ultimo giorno di mercato del Milan, che visto il grave infortunio occorso a Bonaventura farà un tentativo in extremis per Cesc Fabregas. La "bomba" arriva direttamente dal nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, che durante YouPremium ha raccontato del tentativo dei rossoneri di portare lo spagnolo a Milano in prestito con diritto di riscatto. Se il giocatore dovesse chiedere di essere ceduto, Conte non si opporrebbe a una sua partenza, le ultime 24 ore saranno decisive.

Intanto i rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo di Ocampos dal Genoa (situazione sbloccata, il Marsiglia prenderà il 25% da un'eventuale futura rivendita), mentre sembra sfumata l'idea Giaccherini: il Napoli è vicino a trovare l'accordo con l'Empoli per El Kaddouri e se l'operazione andrà in porto l'esterno azzurro non partirà.



Se la Juventus veleggia in testa al campionato, la società non è insensibile alle richieste di Allegri per un altro centrocampista. Il nome sul taccuino rimane quello di Luiz Gustavo, che però il Wolfsburg cederebbe solo in prestito con obbligo di riscatto: l'offerta bianconera è di 2 milioni per il prestito e 15 per il solo diritto, parti lontane. Niente da fare per Paredes, che dopo il match con la Samp ha dichiarato di voler rimanere a Roma, al massimo i giallorossi lo cederebbero in Premier per 18-20 milioni (e virerebbero su Badelj) e neanche per Quaison, che interessava per giugno ma andrà al Mainz. Marotta continua a negare su Kolasinac, per ora i terzini rimarranno Alex Sandro e Asamoah e il bosniaco potrebbe arrivare a giugno a parametro zero anche se nelle ultime ore si è inserito anche il Chelsea. Nonostante la mancata stretta di mano ad Allegri, si attende l'annuncio del rinnovo di Dybala. Intanto i bianconeri hanno ufficializzato l'acquisto di Riccardo Orsolini dall'Ascoli: il giovane centrocampista si trasferisce a Torino, a partire dalla prossima stagione, per 6 milioni più 4 di bonus. Marotta: "Il nostro mercato è stra-chiuso".



Dopo aver preso Grenier e aver rinunciato a Defrel viste le richieste del Sassuolo, la Roma (che cede Gerson al Lille) oltre al caso-Paredes lavora per l'estate con Kessié quasi preso dall'Atalanta. Silenzio radio anche dell'Inter, che dopo aver ceduto Ranocchia all'Hull City in prestito, può fare qualcosa sui laterali difensivi solo se partisse Santon, cercato dalla Fiorentina e su cui anche il Milan (visto il ko di De Sciglio) ha chiesto informazioni. La Lazio non si muove in entrata e aspetta di annunciare il rinnovo di Biglia dopo il caso dello sputo all'Olimpico.



Perso Ocampos finito al Milan, il Genoa si consola con Palladino, che torna da Juric, mentre il Crotone non avrà né Ninkovic né Gakpé (e ottiene anche il niet della Samp su Budimir). Ma attenzione perché Preziosi tiene caldo Hernanes nel caso la Juve riesca a prendere Luiz Gustavo.



La Fiorentina annuncia Saponara e rinuncia a Caceres che potrebbe andare al Crystal Palace. Richiestissimo Paloschi ma tra Sampdoria (che è la favorita su Chievo e Lazio) e Atalanta ballano ancora due milioni di euro per l'accordo. Il Cagliari potrebbe richiamare Ibarbo dal prestito al Panathinaikos e tenerlo in rosa. La Samp, intanto, prende Verre dal Pescara per 4 milioni, ma il centrocampista resterà in azzurro fino a fine stagione.