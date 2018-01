Calciomercato, Deulofeu verso il Watford LIVE

15:00 Genoa, salta El Yamiq

Salta l'acquisto di Jawa El Yamiq da parte del Genoa: i rossoblù avevano di fatto già trovato l'accordo col difensore marocchino in arrivo dal Raja Casablanca e compagno di reparto di Benatia in nazionale, ma si sono tirati indietro.

14:45 Fenerbahce su Paletta

Gabriel Paletta potrebbe lasciare la Serie A: il difensore italo-argentino è richiesto dal Fenerbahce dopo 6 mesi di quasi sola tribuna al Milan. Paletta compirà 32 anni a febbraio: l'anno scorso si era guadagnato un posto da titolare in rossonero, in questa stagione non ha mai messo il piede in campo in campionato.

14:30 Deulofeu vicinissimo al Watford

Gerard Deulofeu è vicinissimo al Watford: il club della famiglia Pozzo vuole riportare l'ex milanista in Premier League dove ha già giocato (senza mai entusiasmare) con l'Everton. L'esterno offensivo catalano, in uscita dal Barcellona, era stato accostato a Napoli, Inter e Roma in questa sessione di mercato, ma alla fine non si è concretizzata nessuna delle trattative con i club di A.

14:00 PIQUE', RINNOVO UFFICIALE

📄🖊 It's official - @3gerardpique has signed a new Barça contract until 2022!

🔵🔴 #Piqué2022 pic.twitter.com/p8ECSx1wkH — FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 gennaio 2018

13:45 MAROTTA AGGIORNA SU EMRE CAN

Giuseppe Marotta ha parlato a RMC Sport a proposito di un obiettivo caldo della Juventus in vista dell'estate: "Abbiamo avviato i contatti per Emre Can, ma la trattativa non è ancora conclusa". Il centrocampista è in scadenza a giugno con il Liverpool.

13:20 Sturridge, c'è Benitez

Rafa Benitez prova lo "sgambetto" all'Inter: secondo quanto riportato in Inghilterra, il Newcastle avrebbe chiesto informazioni al Liverpool per il prestito di Daniel Sturridge. L'attaccante piace anche ai nerazzurri, ma il suo arrivo in Italia è legato alla partenza, quasi impossibile, di Eder.

13:10 Genoa, riecco Hiljemark

Visite mediche per Oscar Hiljemark, che lascia il Panathinaikos e torna al Genoa dopo soli 6 mesi: "Sono felice di essere di nuovo qui. In Grecia sono stato bene, ma ho parlato con Ballardini, mi ha detto che mi rivoleva e per me tornare era perfetto: io voglio giocare in Serie A e per il Genoa".

12:50 Benevento, addio Puscas: va a Novara

12:30 CROTONE, ARRIVA ZANELLATO

Vicina la fumata bianca tra Milan e Crotone per Zanellato: il giovane centrocampista partirà in prestito per 300 mila euro con obbligo di riscatto e il 50 percento della eventuale futura rivendita sarà in favore dei rossoneri.

11:15 Atalanta, c'è Mattiello

Federico Mattiello sta sostenendo le visite mediche con l'Atalanta: il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo dalla Juve, che è proprietaria del cartellino e ha tenuto il diritto di "recompra". Mattiello ora è alla Spal e non è ancora chiaro se resterà fino a fine stagione.

11:00 Ibra, addio Manchester

Si fa sempre più strada l'ipotesi che Zlatan Ibrahimovic lasci subito il Manchester United: l'attaccante, ancora fuori per infortunio per una ricaduta dopo il lungo stop dovuto alla rottura del crociato rimediata in primavera, potrebbe andare ai Los Angeles Galaxy, in Mls.

10:45 Inter-Pastore, c'è ancora margine

Marcelo Simonian, agente di Javier Pastore, non chiude le porte a un possibile arrivo del trequartista all'Inter: "Javier non è in vendita - ha spiegato -, voglio chiarirlo. Ma il Psg non si opporrebbe a una soluzione che farebbe la sua felicità".

10:30 Toro: Ljajic sì, Donsah forse

Urbano Cairo fa il punto della situazione sul mercato del Torino: "Abbiamo rifiutato importanti offerte per Ljajic, il suo utilizzo è nella sfera decisionale del mister. Donsah? Ci stiamo ragionando ma non è detto che arrivi"

10:15 "Zaza-Roma? Non so nulla"

Il padre di Simone Zaza smentisce parzialmente l'ipotesi Roma che si è fatta strada nelle ultime ore: "Non ne sappiamo assolutamente nulla - ha spiegato -. Simone sta benissimo in Spagna e al Valencia". Di recente, tuttavia, l'ex attaccante di Sassuolo e Juve non ha trovato più spazio da titolare.

10:00 Dzeko, più Roma che Chelsea

A due giorni dalla fine del mercato sembra sempre più probabile che Edin Dzeko resti a Roma. Il bosniaco non ha trovato l'accordo col Chelsea nei giorni scorsi e ormai pare destinato a proseguire la sua avventura in giallorosso.

09:45 Sturridge aspetta Eder

L'Inter non ha mollato la presa su Sturridge, ma è tutto legato alla cessione di Eder. L'italo-brasiliano, però, ha rifiutato il Crystal Palace, e negli ultimi giorni Zenit e Sampdoria, gli unici club che il giocatore avrebbe accettato, non si sono fatti avanti.

09:30 Aristoteles addio

Non sarà la saudade a portarlo via, come accadde con il protagonista di "L'allenatore nel pallone", ma lo scarso adattamento alla Serie A: Aristoteles Romero, centrocampista del Crotone, è vicino all'addio. Potrebbe andare all'Aek Atene insieme a Tonev, ma su di lui ci sono anche Getafe e Videoton.

09:15 Spal, arriva Bonifazi

La Spal è vicina all'acquisto di un difensore che completerà l'organico a disposizione di Leonardo Semplici: si tratta di Kevin Bonifazi, classe 1996, che ha già giocato in prestito a Ferrara l'anno scorso. In questa stagione non è mai sceso in campo al Torino.

09:00 Cagliari tra Rigoni e Acquah

Il Cagliari va a caccia di un centrocampista: la prima scelta è Acquah, che lascerebbe il Torino se dovesse andare in porto l'acquisto di Donsah dal Bologna; l'alternativa è Rigoni del Genoa.

08:45 Inter, casting mediano

Secondo la Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti insiste con il club per avere anche un mediano oltre a Pastore. Dopo il no di Suning per Ramires, i nomi caldi sono quelli di Thomas (Atletico Madrid), Bissouma (Lille), Cyprien (Nizza), William Carvalho (Sporting), Fabian Ruiz (Betis) e Manuel Fernandes (Lokomotiv Mosca).

08:30 Politano, si decide oggi

La Juventus non dovrebbe comprare nessuno anche in caso di intervento per Cuadrado, in mattina ci sono stati comunque contatti con il Sassuolo per Politano. Il giocatore è richiesto anche dal Napoli e ha già manifestato al club il desiderio di trasferirsi in azzurro. I tempi stringono, alla fine potrebbe anche rimanere in Emilia.

08:15 Torino, Cairo trattiene Ljajic

Adem Ljajic sembrava vicino allo Spartak Mosca, ma secondo quanto riporta Tuttosport, Urbano Cairo, presidente del Torino, avrebbe espresso l'intenzione di trattenere il giocatore in granata: "Giocherà, avrà le sue chance per mettersi in mostra". Il timore di Ljajic è quello di arrivare al Mondiale in condizioni fisiche non ottimali visto che con Mazzarri non sta trovando spazio.