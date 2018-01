Calciomercato, Deulofeu: Napoli-Inter sfida totale

Il braccio di ferro è ripartito. Gerard Deulofeu, scaricato anche pubblicamente da Valverde, molto probabilmente tornerà a giocare in Italia, ma non è ancora chiaro se a prenderlo sarà il Napoli oppure l'Inter. Le due squadre seguono l'attaccante da tempo e man mano che il 31 gennaio si avvicina, il duello si da sempre più incandescente, in particolare nelle ultime ore.



L'Inter, infatti, è a colloquio con il Barcellona per chiudere l'affare Rafinha, ma Piero Ausilio parlerà con Segura anche di Deulofeu: i nerazzurri lavorano per il prestito con diritto di riscatto e da questo punto di vista sono lontani dalle richeste dei catalani, ma provano a puntare sulla volontà del giocatore, che a Milano (sull'altra sponda del Naviglio) si è trovato bene e che avrebbe maggiori garanzie tecniche dall'Inter, con Spalletti pronto a impiegarlo con più frequenza da titolare rispetto a Sarri.



Il Napoli, d'altro canto, ha la liquidità che chiede il Barcellona, anche se spera in uno sconto rispetto ai 20 milioni della clausola. Perso Verdi, tra l'altro, De Laurentiis ha bisogno di regalare al suo allenatore un'alternativa ai titolarissimi tra gli esterni d'attacco. Molto probabilmente, il braccio di ferro sarà risolto solo a fine mese, anche perché gli infortuni di Coutinho e Valverde costringono il Barça a trattenere temporaneamente l'ex milanista.