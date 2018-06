Calciomercato, date ufficiali: via l'1 luglio, si chiude il 17 agosto

Ora è tutto scritto, nero su bianco, ufficiale: la Figc ha comunicato la svolta rivoluzionaria che piace a dirigenti ed allenatori, forse anche ai calciatori e solo a qualche tifoso, perché è risaputo che agli appassionati piace sognare a occhi aperti. Il mercato chiude prima, in estate e inverno: ecco le date.



"La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista può avvenire nei seguenti periodi: da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 ore 20.00; da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 ore 20.00. Queste date sono valide tra le società di Serie A, tra le società di Serie B, tra le società di Serie A e Serie B, nonché dalle Società di Serie C alle Società di Serie A e Serie B. Per quanto riguarda le società di Serie C e dalle Società di Serie A e Serie B alle Società di Serie C: da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 ore 12.00; da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 ore 20.00".



"È consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la Lega accordi preliminari fino al 30 giugno 2018. L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva 2017/2018, deve essere effettuato da lunedì 18 giugno a mercoledì 20 giugno 2018, per le opzioni; da giovedì 21 giugno a sabato 23 giugno 2018, per le controopzioni".