Calciomercato, chiusura anticipata: la Serie A ci sta

Beppe Marotta l'aveva già detto ad agosto, ma per lui è arrivata l'occasione di ripeterlo: "Il mercato deve avere dei limiti - ha spiegato sul profilo Twitter della Juve -. Quella inglese è una scelta saggia, ora serve un discorso omogeneo a livello europeo". L'a.d. bianconero lancia una proposta tra le righe: dopo la decisione ufficiale della Premier League di chiudere la sessione estiva del mercato il 9 agosto, alla vigilia della prima giornata di campionato, è arrivato il momento di andare tutti nella stessa direzione.



Marotta, del resto, ha l'appoggio di altri dirigenti. "Una decisione giusta e logica", ha commentato Monchi, d.s. della Roma, sui social network. "Sono d'accordo sul fatto di chiudere il calciomercato almeno un paio giorni prima dell'inizio del campionato - ha spiegato Piero Ausilio, d.s. dell'Inter -. Sarebbe auspicabile che tutte le federazioni si uniformassero a questa regola, visto che il mercato è diventato globale a livello europeo, in modo che sia una cosa uguale per tutti. Comunque ribadisco: sono assolutamente favorevole a questa iniziativa".



In collegamento a YouPremium, è intervenuto sul tema anche Massimiliano Mirabelli, d.s. del Milan: "Sono favorevole alla chiusura anticipata del mercato estivo, crea disagio ad allenatori e società. Io lo chiuderei almeno una settimana prima delle competizioni e lo accorcerei anche a gennaio, limitandolo alla finestra in cui non si gioca. Se c'è la palla in campo, non dovrebbero esserci trattative". Se tutti saranno d'accordo, dunque, è possibile che la Serie A imiti la Premier e valuti l'idea di anticipare a metà-fine agosto la fine del mercato, prima che cominci il campionato. Per la gioia di tutti gli allenatori.