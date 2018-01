Calciomercato, Benevento scatenato LIVE

12:00 Inter-Rafinha, stretta finale

Stretta finale per Rafinha: intorno alle 12 è cominciata la riunione tra Ausilio e i dirigenti del Barcellona per chiudere la trattativa per il prestito del giocatore. I catalani per ora fanno ancora muro e Valverde lo ha convocato per la partita di Coppa del Re per valorizzarlo fino alla fine, nonostante il centrocampista non abbia mai giocato in questa stagione: l'Inter prova fissare il diritto di riscatto a 35 milioni.

11:45 Benevento, doppio colpo

Il Benevento continua la sua rivoluzione sul mercato: diventa ufficiale l'acquisto di Guilherme, esterno 26enne che si è svincolato dal Legia Varsavia dopo aver giocato due stagioni e mezza in Polonia; dal Sassuolo, inoltre, arriva anche Christian Cannavaro, centrocampista classe 1999 figlio di Fabio, Pallone d'oro 2006.

11:15 Ciciretti-Getafe, si chiude

Amato Ciciretti sempre più vicino all'addio: Pisacane, agente del giocatore, ha in programma un incontro con i dirigenti del Getafe nella sede del club spagnolo per provare a chiudere la trattativa che prevede la cessione in prestito oneroso del trequartista del Benevento.

11:00 Luis Alberto-Lazio, si rinnova

Dopo sei mesi da protagonista, Luis Alberto è pronto a rinnovare il contratto con la Lazio. I biancocelesti adegueranno l'ingaggio del trequartista spagnolo, trascinatore dei biancocelesti insieme a Immobile nel girone d'andata: secondo quanto riporta La Repubblica, il giocatore firmerà fino al 2022 per due millioni a stagione, quasi raddoppiando l'attuale stipendio da 1,2 milioni all'anno.

10:30 Matri-Parma, ci siamo

Alessandro Matri ha trovato l'accordo con il Parma: l'attaccante è pronto a tornare in Serie B dopo 10 anni e mezzo consecutivi in A, restano da limare gli ultimi dettagli tra i gialloblù e il Sassuolo.

10:10 Sassuolo, ecco Dany Mota

Ha giocato appena tre partite in Serie B in questa stagione, ma il Sassuolo ha scommesso su di lui: Dany Mota Carvalho, esterno d'attacco classe 1998, presto sarà un giocatore neroverde. Arriva dall'Entella, dove ha debuttato in prima squadra due anni fa.

09:55 Milan, Paletta non parte

Gabriel Paletta resterà un giocatore del Milan fino a fine stagione: secondo la Gazzetta dello Sport il difensore compirà 32 anni a febbraio e preferisce aspettare la scadenza del contratto piuttosto che accettare le (poche) offerte che stanno arrivando in questo momento ai rossoneri. Si libererà a parametro zero in estate e firmerà con chi vuole.

09:45 Milan, Swansea su André Silva

Il Milan lo considera incedibile, ma André Silva, ancora a secco in questo campionato, continua a piacere: pagato 38 milioni quest'estate, il portoghese, tranne qualche lampo in Europa contro avversari di modesta caratura, finora non è riuscito a dimostrare il proprio talento, ma dopo l'interesse del Wolverhampton, che gioca in Championship, anche lo Swansea ha messo gli occhi sul portoghese. I gallesi sono all'ultimo posto in Premier League e puntano sull'attaccante rossonero per provare a risalire la china. Il Milan, comunque, ha fatto sapere di non aver ricevuto offerte per il giocatore.

09:30 Inter-Ramires, pista riaperta

Il procuratore di #Ramires é appena atterrato a Marbella. Si riapre la pista #Inter.



Luis Carlini:

"Speriamo vada tutto a buon fine verso l’Inter”. pic.twitter.com/aiR2TkxJXq — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 17 gennaio 2018

09:15 Nainggolan-Guangzhou, si riparte

Secondo la Gazzetta dello Sport sono ripartiti i contatti tra il Guangzhou Evergrande e la Roma per portare in Cina Radja Nainggolan. Il club giallorosso ha escluso offerte ufficiali da parte degli asiatici, ma stando alle voci dei giorni scorsi, Cannavaro avrebbe messo sul piatto 40 milioni, troppo pochi secondo i dirigenti della Roma.

09:00 Batshuayi verso Dortmund

Undici presenze, due gol, 236 minuti giocati in tutto in Premier League e due sole gare da titolare. Michi Batshuayi non è il giocatore preferito di Antonio Conte che, negli ultimi due mesi, complice un infortunio alla caviglia, lo ha fatto entrare appena 4 volte concedendogli 67 minuti, poco più di un'ora. Così, pur essendo di fatto l'unica alternativa di ruolo a Morata, il belga sta per lasciare il Chelsea, destinazione Borussia Dortmund. È lo scoop della Bild, che dà in pole Batshuayi come sostituto del partente Aubameyang, vicino all'Arsenal.

08:50 Milan, Jankto, Demirbay o Dembelé

Tutto fermo a Casa Milan per il mercato in entrata di questa sessione: i rossoneri puntano a far cassa con la cessione degli esuberi (Gustavo Gomez su tutti, ma c'è ancora distanza col Boca Juniors), ma Mirabelli si muove già per l'estate, quando punterà a rinfozare il centrocampo. Jakub Jankto, mezzala ceca dell'Udinese, è la prima scelta, piacciono anche Demirbay dell'Hoffenheim e Dembelé del Tottenham.

08:45 Torino, assalto a Donsah

Secondo Tuttosport, il no di Verdi al Napoli avrebbe spiazzato anche il Bologna che adesso avrebbe bisogno di far cassa con un altro giocatore. Ecco perché non è da escludere la cessione di Donsah al Torino: Mazzarri ha chiesto un altro centrocampista per il suo 3-5-2 e il ghanese è una mezzala ideale per il suo sistema di gioco.

08:30 Politano vuole Napoli

Secondo il Corriere dello Sport, Matteo Politano sta spingendo con il Sassuolo per partire già in questa sessione di calciomercato: il no di Verdi, infatti, gli ha aperto la strada verso Napoli, visto che Sarri lo preferisce a Deulofeu come piano B rispetto all'esterno del Bologna. Il club emiliano, però, non intende cederlo.

08:15 Juve, caccia al terzino

Il nome di Emerson Palmieri è stato già fatto più volte, così come quello di Matteo Darmian (che piace anche ad altri club italiani, Roma e Napoli in primis): secondo la Gazzetta dello Sport, però, il casting della Juve per gli esterni difensivi è più ampio e riguarda anche Wendell, mancino brasiliano del Bayer Leverkusen, Pavel Kaderabek, terzino destro dell'Hoffenheim, Arias, 26enne colombiano del Psv, Meunier, riserva di Dani Alves al Psg, e Gayà, che gioca nel Valencia. A luglio, infatti, la partenza di Lichtsteiner è pressoché scontata, quella di Alex Sandro probabile.