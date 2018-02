Calciomercato: Benevento-Sagna, Flamini al Getafe

Il mercato del Benevento non si ferma. Bacary Sagna, già accostato ai sanniti per tutto il mese di gennaio, sta per vestire la maglia giallorossa: il terzino francese, che compirà 35 anni tra due settimane, ha giocato l'ultima partita ufficiale il 21 maggio scorso, quando Guardiola gli concesse la passerella contro il Watford. Rientrava da uno stiramento all'inguine che lo aveva tenuto fuori oltre due mesi, fu la sua ultima partita al Manchester City.



Quest'estate il difensore veterano non ha trovato squadra, adesso i suoi agenti hanno trovato l'accordo col Benevento e a partire dalla prossima settimana Sagna si metterà a disposizione di De Zerbi provando ad aiutare il club a raggiungere la salvezza, lui che tra Arsenal e City ha sempre lottato per il vertice negli ultimi 10 anni.



Trova squadra anche un vecchio compagno di Sagna, Mathieu Flamini, protagonista nel grande Arsenal e poi anche nel Milan dello scudetto con Allegri. Era stato proposto dai suoi agenti alla Cremonese, ripartirà dalla Liga: ufficiale il suo passaggio al Getafe. Come Sagna, nella prima parte di stagione non ha mai giocato.