Cairo gela il Milan: "Non voglio vendere Belotti, nessuna trattativa"

Urbano Cairo sbatte la porta in faccia al Milan. Il presidente del Torino, al termine dell'amichevole fra i granata e l'Olginatese a Bormio, ha parlato della questione Belotti. Ecco le sue parole:



"Io non voglio vendere Belotti. E' un giocatore che ha fatto benissimo con noi, deve rimanere con noi, può rimanere con noi a meno che qualcuno arrivi dall'estero, perché la clausola di 100 milioni effettivamente c'è, per comprare il giocatore. In questo caso sarò costretto a venderlo, sempre che lui voglia andare. Non ho fatto trattative con nessuno. La clausola per l'Italia? Ancora più alta...".



"Io dico sempre: 'Mi piacerebbe che lui fosse motivato eccetera...'. Ma lo dico perché a me piace in generale, in tutte le mie aziende avere persone motivate. Poi però in ogni caso voglio che Belotti rimanga con noi ancora per tutto quest'anno e poi chissà ancora di più per fare un grande campionato, per andare ai Mondiali...".

IL FACCIA A FACCIA A BORMIO

Una stretta di mano 'formale' nel primo faccia a faccia tra Urbano Cairo e Andrea Belotti. Il presidente del Torino ha incrociato per la prima volta dal termine della scorsa stagione il suo attaccante, obiettivo di mercato del Milan. Il numero 1 granata si è presentato a Bormio dove la squadra di Mihajlovic sta disputando un'amichevole con l'Olginatese e a bordo campo ha rivisto il 'suo' attaccante tra il primo e il secondo tempo. Un confronto all'insegna del gelo e dell'imbarazzo perché al suo arrivo Cairo ha saluto tutti meno che il centravanti e dal canto suo il numero 9 ha cercato di 'evitare' il patron.