Cairo gela il Milan: "Non vendo Belotti. Lui vuole restare al Torino"

Urbano Cairo sbatte la porta in faccia al Milan. Il presidente del Torino, al termine dell'amichevole fra i granata e l'Olginatese a Bormio, è categorico. "La clasuola di 100 milioni per Belotti è valida solo per l'estero, in Italia è più alta. Non voglio assolutamente vendere il giocatore anche perché la sua volontà è quella di rimanere qui".





IL FACCIA A FACCIA A BORMIO

Una stretta di mano 'formale' nel primo faccia a faccia tra Urbano Cairo e Andrea Belotti. Il presidente del Torino ha incrociato per la prima volta dal termine della scorsa stagione il suo attaccante, obiettivo di mercato del Milan. Il numero 1 granata si è presentato a Bormio dove la squadra di Mihajlovic sta disputando un'amichevole con l'Olginatese e a bordo campo ha rivisto il 'suo' attaccante tra il primo e il secondo tempo. Un confronto all'insegna del gelo e dell'imbarazzo perché al suo arrivo Cairo ha saluto tutti meno che il centravanti e dal canto suo il numero 9 ha cercato di 'evitare' il patron.

KALINIC LASCIA DI NUOVO IL RITIRO DELLA FIORENTINA. IL MILAN ACCELERA

Nikola Kalinic lascerà di nuovo in giornata il ritiro della Fiorentina a Moena, dov'è arrivato ieri sera dopo quasi una settimana di permesso concessogli dalla società per "motivi familiari". "Ringrazio la Fiorentina per il sostegno e la disponibilità, è un momento difficile, devo tornare in patria per definire quanto è accaduto alla mia famiglia", ha spiegato l'attaccante croato ai canali ufficiali del club viola.

La moglie del giocatore, nella abitazione di Spalato, ha subito un furto mentre la stessa donna si trovava in casa. Kalinic domani è stato convocato di nuovo dalla polizia che sta indagando sull'episodio. Lo stesso attaccante, sempre ai canali ufficiali viola, ha parlato del futuro, dato che qualche giorno fa era uscito allo scoperto annunciando di voler andare al Milan ritenendo conclusa l'esperienza con la Fiorentina nonostante un contratto in scadenza nel 2019. "Ho detto quello che penso, ma sono pronto a mettermi a disposizione dell'allenatore e della squadra appena rientrerò - ha detto Kalinic - Con la società prenderemo una decisione, quella che sarà migliore per me e per la stessa Fiorentina".

Una decisione che l'attaccante spera lo porti a Milano, dove intanto da questa mattina è presente il suo procuratore, Fali Ramadani che sta incontrando il dg della Fiorentina Corvino. Le parti già ieri si erano avvicinate dopo l'apertura dei toscani alla cessione: 25 più bonus le richieste viola, 22 l'offerta rossonera.