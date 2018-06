Cagliari, Srna firma per un anno

Un veterano in Serie A. Darijo Srna, classe 1982, ha già compiuto 36 anni e per la prima volta giocherà nel campionato italiano: ha accettato la corte del Cagliari e firmerà un contratto di una stagione. Lascia lo Shakhtar Donetsk dopo 15 anni: è arrivato nel 2003 e in una squadra che ha sempre cambiato i propri uomini, soprattutto gli stranieri, è rimasto a lungo un punto di riferimento, vincendo tra l'altro ben 10 campionati.



Nell'ultima stagione Srna ha smesso di giocare molto presto, il 9 settembre, e potrà riprendere a farlo soltanto ad agosto a causa di una squalifica per doping di 17 mesi a causa di un controllo avvenuto il 22 marzo 2017. Per i sardi un'operazione in stile Bruno Alves che arrivò in Sardegna nel 2016 segnando un gol in 36 presenze.