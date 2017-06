Cagliari-Ibarbo, è ufficiale: rientra dal prestito al Panathinaikos

"Un grande ritorno in casa Cagliari". L'annuncio del rientro di Victor Ibarbo viene dato così sul sito ufficiale del club rossoblù: per chi ne aveva perso le tracce, l'attaccante colombiano era al Panathinaikos, dove in 8 presenze in campionato non ha segnato nessun gol. Sono passati esattamente due anni da quando il giocatore ha lasciato la Sardegna, eppure il suo cartellino è rimasto di proprietà del club di Giulini: la sua ultima partita con il Cagliari fu quella con la Juve (1-3) del 18 dicembre 2014, poi andò alla Roma nonostante fosse (almeno ufficialmente) infortunato. Nel frattempo, dai vari prestiti onerosi di Ibarbo, il Cagliari ha comunque guadagnato circa 8,5 milioni: niente male.



Arrivato in Sardegna nel 2011, con il Cagliari ha collezionato 121 presenze in tre stagioni e mezzo, tra Campionato e Coppa Italia, segnando 15 gol. "Memorabile - si legge sul sito del club - il primo realizzato a Catania quando, partendo dalla linea di fondo, si liberò di due avversari e depositò il pallone in porta". Di gol, effettivamente, non ne ha mai segnati molti, soprattutto di recente: al Panathinaikos ha giocato titolare fin quando è rimasto Stramaccioni, poi è finito fuori rosa, e le uniche reti le ha realizzate in coppa (2 in Europa League allo Standard Liegi). Prima, tra la Roma e i greci, è passato per altre due squadre: ha iniziato la stagione 2015-2016 in Premier League con il Watford e a gennaio è tornato in Colombia, nell’Atletico Nacional, la squadra che lo aveva lanciato giocando 13 partite con 2 gol in Coppa Libertadores. Ora prova a rilanciarsi: se non ha perso gli stimoli, a 26 anni può essere un grande rinforzo. Altrimenti sarà solo una minestra riscaldata.