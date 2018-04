Cagliari, Giulini: "Barella-Inter? Il Lione offre tanto..."

Nicolò Barella non ha prezzo. Non ancora, almeno. Probabile che tra qualche mese Tommaso Giulini sappia o debba fissarlo, visto che ad annunciare la novità è lo stesso presidente del Cagliari "Ausilio mi ha già chiesto Barella? Nicolò gli piace - ha detto al Corriere dello Sport riferendosi all'interesse dell'Inter per il centrocampista -, ma piace anche a tanti altri. Mi dicono che il Lione avrebbe pronta un'offerta importante. Vedremo...".



In questa stagione, conquistato stabilmente il posto da titolare, Barella ha fatto il salto di qualità segnando anche sei gol e diventando il rigorista della squadra: "Quanto vale il cartellino? Tanto, ma non voglio parlare di cifre - spiega Giulini - perché l'anno prossimo vorrei che rimanesse a Cagliari. E' sicuramente tra i migliori tre giovani italiani. In certe cose è simile a Nainggolan".



Giulini ha parlato anche del coreano Han, rientrato in anticipo dal prestito al Perugia: "Se la Juventus è tornata alla carica? Dopo il mercato di gennaio non ci sono stati contatti. Il Cagliari è una squadra costruita per durare e crescere nel tempo. Noi proveremo in ogni modo a migliorarla e a tenere i più forti".