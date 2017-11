Cagliari e Atalanta, missione in Brasile

Giovanni Rossi e Valentino Angeloni, rispettivamente d.s. del Cagliari e talent scout dell'Atalanta, sono stati avvistati a Belo Horizonte. In occasione del match di campionato Cruzeiro-Fluminense i due osservatori avranno sicuramente posto le basi per qualche colpo delle prossime finestre di mercato.



L'Atalanta, sempre attenta al mercato brasiliano già nel corso delle ultime sessioni, ha manifestato interesse per i talenti del Fluminense: occhi puntati, tra gli altri, sui vari Gustavo Scarpa trequartista classe '94, Douglas, mediano '97 del Fluminense, oltre a Wendell (centrocampista '97 già del PSG) e Marcos Calazans, ala sinistra del '96 che però non era in campo nell'ultima partita perché sta ancora recuperando dall'infortunio.



Anche il Cagliari potrebbe aver in mente di aumentare la colonia verde-oro sull'isola: oltre ai giocatori già citati, i più interessanti del Cruzeiro sono il difensore Murilo Cerqueira ('97), Lucas Romero, mediano argentino di 23 anni, o Alisson, 24enne omonimo del portiere della Roma, che però gioca da ala sinistra.