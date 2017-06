Caceres-Trabzonspor, salta tutto: l'ex Juve non supera le visite mediche

Se in Serie A nessuno, alla fine, aveva preso un giocatore di così grande qualità ed esperienza e se la Juve, del resto, lo aveva liberato, un motivo ci doveva pur essere: Martin Caceres, rimasto svincolato nei primi mesi della stagione, è ancora a spesso. Aveva di fatto già trovato l'accordo con il Trabzonspor per il trasferimento in Turchia, ma è tutto saltato: il difensore uruguaiano, infatti, non ha superato le visite mediche, secondo quanto trapela dai media turchi, così il club non lo ha più tesserato. Nelle ultime due stagioni Caceres ha giocato appena 23 partite, spesso in campo solo per qualche minuto: i continui infortuni ne hanno limitato evidentemente la carriera, unitamente a comportamenti non sempre ineccepibili fuori dal campo, come dimostrano gli incidenti stradali che lo hanno visto protagonista. E a 29 anni, per questo, non riesce a trovare squadra,