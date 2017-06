Caceres rifiuta l'offerta del Milan e si avvicina al Crystal Palace

Martin Caceres ha detto no al Milan. Il 29enne difensore uruguaiano, dopo aver superato le visite mediche, ha rifiutato l'offerta dei rossoneri che avevano proposto 250.000 euro fino a giugno più 25.000 euro netti di bonus per ogni partita giocata. L'ex giocatore della Juventus e il suo entourage hanno giudicato troppo basso l'ingaggio e sono pronti a volare in Premier League e più precisamente al Crystal Palace, pronto a offrire uno stipendio più alto.



Il Milan, nonostante l'emergenza terzini, non interverrà sul mercato degli svincolati: Caceres rappresentava l'unica opzione sul tavolo del club di via Aldo Rossi.