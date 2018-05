Buffon: "Psg? Scelta difficile, ho bisogno di riflettere"

Gianluigi Buffon, presente alla festa di addio al calcio di Andrea Pirlo, ha parlato dell'ipotesi di un trasferimento al Paris Saint Germain: "Una persona di 40 anni deve prendere le decisioni che reputa più giuste non sull'onda dell'emotività ma con molta razionalità. Non è obbligatorio leggere i giornali e guardare la tv. Secondariamente, ho bisogno realmente di prendermi una settimana per stare sereno e a bocce fermo analizzare tutte le cose del caso perché non sono scelte semplici".



Sull'addio alla Juventus: "Non c'era modo migliore per smettere, sono felice di aver indossato una maglia gloriosa come quella bianconera, mi resta l'amicizia con i compagni e l'amore dei tifosi. Contro il Verona ho ricevuto molto calore umano, qualcosa che mi ha trasmesso serenità e pace".



Il portiere ha poi spiegato il rifiuto di giocare un'ultima partita in Nazionale: "Siccome mi sembra di essere diventato un problema negli ultimi due anni, per la stima e l'orgoglio che ho per me stesso levo l'imbarazzo a tutti. In una situazione di disagio non ci sto bene. Perché non giocherò con l'Olanda a Torino? Perché sinceramente sono sempre stato un valore aggiunto delle mie squadre, sono sempre stato percepito così. Sono sempre stato invitato alle feste perché considerato un giocatore importante. Se gli altri non la pensano così, e non dico i tecnici e le persone della Nazionale, ne prendo atto e prendo le decisioni del caso" le parole a Sky.