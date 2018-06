Buffon-Psg, annuncio verso fine giugno

La trattativa che dovrebbe portare Gianluigi Buffon al Paris Saint Germain ha subito un apparente rallentamento ma, secondo Bruno Longhi (che per primo anticipò la decisione del portiere di non ritirarsi dopo la Juventus), è solo questione di tempi tecnici e passaggi burocratici.



Il primo, la sentenza sulla squalifica dopo la partita di Champions League contro il Real Madrid, si è appena risolto e il nostro opinionista, durante YouPremium, ha rivelato un retroscena: "la richiesta dell'accusa Uefa era di quattro giornate, i parigini speravano in due: alla fine ne sono arrivate tre". Ora bisogna capire come e quanto la Uefa punirà il Psg per la violazione del Fair Play Finanziario, la decisione dovrebbe arrivare domani.



In ogni caso grande ottimismo, come ricorda Longhi: "Contatti continui nelle scorse ore tra l'entourage di Buffon e il Psg, il contratto sarà di quattro milioni netti all'anno e, visti questi intoppi burocratici, non mi aspetto l'ufficialità dell'affare prima di fine mese".