Borussia Dortmund-Barcellona, guerra per Dembelé

Sarà anche vero, come ha detto Fernandez, che molti calciatori rifiutano il Barcellona perché è troppo forte (e dunque c'è il rischio di restare spesso in panchina), ma il fatto stesso di cercare i migliori talenti del mondo espone i blaugrana a qualche rischio. Come ad esempio quello di essere "minacciati" dal Borussia Dortmund.



Zorc, d.s. giallonero, si è mostrato molto stizzito dai contatti (presunti) tra il Barcellona e Ousmane Dembelé: "Ha un contratto lungo con noi - ha detto Zorc - resta qui la prossima stagione. Non ci sono trattative in corso. Se qualcuno contatta lui e non noi, ci rivolgeremo alla Fifa per tutelare i nostri interessi".



Dembelé è stata una delle rivelazioni stagionali: ha compiuto 20 anni a maggio e ha segnato 10 gol tra campionato e coppe, 2 in Champions. Si è giù guadagnato stabilmente la convocazione della nazionale maggiore in Francia e ha un valore di mercato pari a circa 70 milioni.