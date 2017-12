Borussia Dortmund, Aubameyang vicino al rinnovo fino al 2021

Un'estate in bilico tra la voglia di lasciare il Borussia Dortmund, la tentazione cinese, l'illusione Real Madrid, la speranza Milan e poi la "rassegnazione" a rimanere in Bundesliga per la quinta stagione. Pierre-Emerick Aubameyang il suo lo fa sempre, vedi i 19 gol in 20 partite quest'anno, e, forse, con il nuovo tecnico Stoger è riscoppiato pure l'amore con il Dortmund visto che il ds Zorc ha annunciato di fatto il prolungamento di contratto con l'attaccante gabonese: "Credo che sia tutto già fatto, avrà un contratto fino al 2021".



Il precedente accordo scadeva nel 2020, ci sarà stato sicuramente un adeguamento di contratto e, chissà, pure l'inserimento di una clausola? Di certo un addio a gennaio, come paventato nei giorni scorsi, è ora ai confini dell'impossibile ma anche la prossima estate ci sarà da sborsare per chiunque voglia Aubameyang.