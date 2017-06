Borussia Dortmund, Aubameyang in italiano: "Futuro? Vedremo"

Con la qualificazione in Champions League è finita la Bundesliga del Borussia Dortmund ed anche la straordinaria stagione di Pierre-Emerick Aubameyang: l'attaccante del Gabon ha segnato 39 gol in 45 presenze, migliorando le 39 reti in 49 partite dello scorso anno. Naturale che sia cercato da mezza Europa, anche se Milan (nelle cui giovanili ha già giocato nel 2007/08) e Real Madrid sono sicuramente in prima fila.



Dopo il match con il Werder Brema, Aubameyang ha risposto in modo criptico alla domanda sul suo futuro e, imprevedibilmente, lo ha fatto in lingua italiana: "Questo lo vedremo, devo decidere la settimana che viene". L'intervistatore si rivolge allora verso il traduttore che rimane di stucco. E Aubameyang ribadisce: "Digli quello che vuoi, vedremo, questa settimana devo parlare con il club, vediamo cosa facciamo". Indizio di un futuro in serie A?