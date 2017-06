Borriello-Roma, l'agente apre: "Ha i giallorossi nel cuore"

Il ritorno di Borriello alla Roma, come vice Dzeko, non è del tutto impossibile. L'agente dell'attaccante, Andrea D'amico, a Rete Sport ha affrontato in questo modo l'indiscrezione delle ultime ore: "Ha ancora un anno di contratto con il Cagliari perché l’accordo prevedeva il prolungamento automatico a salvezza acquisita. Ha grande rispetto per il club sardo, ma è chiaro che di fronte alla possibilità di tornare a giocare in Champions League e per le posizioni di vertice in campionato sarebbe difficile scegliere diversamente. Lui ha la Roma nel cuore".



L'agente frena ma allo stesso tempo non chiude le porte al cambio di maglia: "Il calciomercato è appena iniziato, per ora è solamente una suggestione. Tornare in giallorosso, però, sarebbe importante anche in ottica Nazionale. Nell’anno che porterà ai Mondiali giocare con la Roma potrebbe rappresentare una grande chance per lui. Ventura, del resto, è stato chiaro".



Chiaro come il tecnico del Cagliari Rastelli che, ai microfoni di Premium Sport, ha sottolineato che Borriello è un punto fermo della squadra: "Non si tocca e ce lo teniamo stretto". Potrebbe però non bastare: la Roma incombe...