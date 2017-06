Borja Valero: "Sarebbe bello rimanere alla Fiorentina dopo il ritiro"

Borja Valero deluso dallo 0-0 contro il Milan: “Abbiamo dominato tutta la partita, al di là di qualche ripartenza del Milan: dobbiamo essere contenti per il gioco creato, anche se c’è un po’ di dispiacere per il risultato. Alla fine conta solo vincere". Ai microfoni di Premium lo spagnolo della Fiorentina risponde così alla proposta di Corvino di rimanere a Firenze anche una volta appese le scarpe al chiodo". Sarebbe un piacere finire la carriera qui e sarebbe bello rimanere anche dopo, come dirigente o in qualsiasi altro ruolo.”

LA PROPOSTA DI CORVINO: "BORJA VALERO QUI ANCHE DOPO IL RITIRO"