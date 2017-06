Bonucci, il Chelsea insiste: 55 milioni più Matic

Il Chelsea e Antonio Conte non mollano Leonardo Bonucci. Dopo il tentativo della scorsa estate, andato a vuoto, i Blues ci riprovano e sono determinati a portare il difensore bianconero a Londra. Secondo il quotidiano britannico The Sun, il Chelsea è pronto ad alzare l'offerta per la Juventus e offrirebbe 55 milioni di euro più il cartellino di Nemanja Matic.

Un'offerta davvero allettante sia per la Juve, che oltre a fare cassa acquisirebbe un centrocampista valutato intorno ai 25 milioni di euro, sia per Bonucci, che a Londra guadagnerebbe 7 milioni netti a stagione più bonus. Il difensore, già lo scorso anno molto tentato dall'sperienza in Premier, stavolta potrebbe davvero convincersi a lasciare Torino, visto anche il rinnovo fino al 2020 di Allegri, con cui i rapporti non sono più idialliaci dopo la tribuna di Oporto.



Bonucci e il Chelsea sempre più vicini dunque e non è un caso se in queste ultime ore alla Juventus è stato accostato il nome di De Vrij, che prenderebbe proprio il posto del giocatore della Nazionale.