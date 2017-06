Bologna, Saputo: "Dzemaili può partire prima della fine della stagione"

Dzemaili potrebbe salutare il Bologna prima del termine del campionato. A ventilare questa ipotesi è il presidente rossoblù Joey Saputo: "Blerim quando è venuto a Bologna già sapeva di dover trasferirsi in Canada. E’ vero che c’è l’opportunità di portarlo prima a Montreal, stiamo valutando insieme a lui se farlo partire prima delle ultime tre partite di campionato contro Pescara, Milan e Juventus o fargli finire la stagione qui. Dobbiamo valutare perché se parte dopo perderà otto partite di campionato con il Montreal".



Saputo, che è anche presidente della squadra canadese, svela a Bolognanews.net le condizioni necessarie per un trasferimento anticipato: "Non vogliamo fare male al Bologna ma non vogliamo nemmeno penalizzare gli Impact. Se il Bologna sarà salvo prima delle ultime tre giornate c’è la possibilità che lui si trasferisca in Canada prima della fine della serie A".