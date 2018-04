Boca-Buffon, Schellotto conferma: "Trattativa avviata"

In carriera non è mai riuscito a vincere la Champions League, ma Gigi Buffon potrebbe provare a conquistare la Libertadores con la maglia del Boca Juniors. Dopo le indiscrezioni filtrate dall'Argentina, arrivano anche le prime conferme e non sono conferme da poco: "Angelici ha avviato una trattativa con il portiere della Juventus" ha detto a Radio Continental Guillermo Barros Schelotto, tecnico degli Xeneizes.

"Il presidente ha chiamato per chiedergli la sua disponibilità, ma abbiamo concordato tutti insieme di riparlarne a fine maggio", ha spiegato Schelotto, facendo passare l'affare Buffon in due sole frasi da semplice suggestione a vero e proprio progetto di calciomercato. Un ruolo importante per convincere il portiere a trasferirsi alla Bombonera potrebbe essere ricoperto da Carlos Tevez, che ha giocato col numero bianconero e sarebbe in pressing costante ormai da giorni.