Boca, Angelici: "Bentancur va alla Juve, l'affare del secolo"

Ormai non ci sono più dubbi, Rodrigo Bentancur sarà un nuovo giocatore della Juventus. Ad annunciarlo è lo stesso presidente del Boca Juniors Daniel Angelici, che durante un'intervista a Estudio Futbol su TyC Sport ha svelato: “La Juventus mi ha comunicato di voler esercitare l’opzione per Bentancur. I bianconeri pagheranno 7 milioni e mezzo di euro netti per il 50%. Dopo l’amichevole col Siviglia (che si giocherà l'11 novembre, ndr) andrò a Torino per concretizzare l’operazione”. Il presidente del Boca ha parlato anche dell’interessamento di altri club, che in estate si erano fatti avanti: “Il Milan aveva offerto 15 milioni, ma c’erano anche il Real Madrid, il Manchester United. Qualcosa ci avranno visto in lui i grandi club europei se lo hanno cercato. Bentancur è la vendita del secolo per quello che ha dimostrato in campo” ha assicurato Angelici.