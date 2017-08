Calciomercato, tutte le trattative della giornata LIVE

12:20 Neymar a Coutinho: "Non andare al Barcellona"

Ancora veleni tra Neymar e il Barcellona. L'asso brasiliano sconsiglia infatti all'amico Coutinho di andare in Catalogna. Lo riporta il media brasiliano Estadao, secondo cui il neo-acquisto del Paris Saint-Germain, in una chiacchierata col connazionale, gli avrebbe assicurato che la decisione del Liverpool di tenerlo lontano da Barcellona è quella migliore. Tuttavia, si legge, Coutinho è stato spesso in contatto in questi giorni con Paulinho, nuovo acquisto dei blaugrana.

11:45 Juve, rilancio gala per asamoah

Il Galatasaray non molla la pista legata a Kwadwo Asamoah ed è invece pronto a rilanciare l'offerta di 4 milioni che la Juve aveva rifiutato negli scorsi giorni, possibilmente con 1 o 2 milioni bonus, vista la richiesta di circa 6 milioni per dare l'ok definitivo. Stando a quanto scrivono in Turchia, il giocatore avrebbe già raggiunto l'intesa col Galatasaray sulla base di un quadriennale.

11:20 Fiorentina, anche Tomovic in vendita

Stando all'edizione odierna di Repubblica, alla luce dell'acquisto di Vincent Laurini dall'Empoli, il difensore serbo Nenad Tomovic della Fiorentina è finito nella lista dei cedibili, e il dg viola Pantaleo Corvino sta provando a piazzarlo altrove, seppure le sue ultime prestazioni e il suo ingaggio pesante rappresentino due dei principali ostacoli alla riuscita del tentativo.

11:00 Schick, visite a Roma

10:00 Paletta-Lazio più vicini

Gabriel Paletta si avvicina alla Lazio: il difensore italo-argentino lascerà il Milan e sta per trovare l'accordo con il club biancoceleste per un biennale a 1,2 milioni a stagione. Ai rossoneri dovrebbero andare 2 milioni per il cartellino.

09:30 Kluivert jr al Barcellona

Shane Kluivert va al Barcellona: è il figlio di 9 anni di Patrick, ex attaccante blaugrana (e anche del Milan) che ha già firmato un contratto con la Nike e ha oltre 150 mila follower su Instagram.

09:00 Keita, sorpasso Monaco

Ore decisive per l'assalto a Keita Balde: la Lazio lo cederebbe per evitare di perderlo gratis la prossima estate, ma alle proprie condizioni. La Juve non alza l'offerta da 20 milioni ed è la destinazione preferita dell'attaccante, che non è convinto di Inter e Milan. Nelle ultime ore c'è stato il sorpasso del Monaco, forte dei tanti soldi in cassa per le varie cessioni: il blitz notturno ha avvicinato l'attaccante al Principato.

08:30 Liverpool, Naby Keita ufficiale