Blitz di Mirabelli, Kessie vuole il Milan: sorpasso sulla Roma

Milan in pole per Kessie. I rossoneri, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, avrebbero sorpassato la Roma per il centrocampista ivoriano dell'Atalanta. Decisivo in questo senso un accordo sancito lo scorso mercoledì tra il direttore sportivo milanista Mirabelli e l'agente del 20enne. Ma il pressing del club di via Aldo Rossi sarebbe in atto da mesi, sottotraccia, e ora la volontà di Kessie sarebbe quella di trasferirsi a Milanello.



L'Atalanta aveva un accordo con la Roma e tuttavia i rapporti tra i giallorossi e l'entourage del giocatore si sono notevolmente raffreddati: i capitolini non intendono ritirarsi dalla corsa, però è chiaro che l'affare si complica e non poco. La società nerazzurra in ogni caso chiede 28 milioni di euro per lasciare partire Kessie, seguito anche da Chelsea e Psg. Nei prossimi giorni un incontro con la dirigenza del Milan dovrebbe rendere ancora più chiaro il quadro.