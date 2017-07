Biglia aspetta il Milan: "In ritiro con la Lazio? Non lo so"

Lucas Biglia aspetta Il Milan. Il centrocampista, abbastanza scuro in volto, è sbarcato questa mattina a Fiumicino e a chi gli chiedeva della possibilità di vederlo in ritiro con la Lazio ad Auronzo di Cadore ha risposto "Non lo so". Secondo quanto riferisce lalaziosiamonoi.it, l'argentino non ha poi replicato a un addetto che gli aveva domandato "Rimani con noi?".



Come detto, Biglia è vicino ai rossoneri: Fassone e Mirabelli potrebbero chiudere tra oggi e domani per 15-16 milioni di euro più bonus. L'agente del giocatore è atteso a Milano per sistemare gli ultimi dettagli. Simone Inzaghi quasi certamente non avrà dunque più a disposizione un elemento fondamentale che nella scorsa stagione ha contribuito in maniera determinante alla qualificazione dei biancocelesti in Europa League.