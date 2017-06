Bernardeschi tra Inter, Milan e Juve: sarà guerra in estate

Federico Bernardeschi sarà l'uomo mercato di quest'estate e per lui si profila una battaglia tra i grandi club italiani, su tutti Milan, Inter e Juve. In questi giorni a cercare un abboccamento con la Fiorentina per l'esterno mancino classe 1994 sono stati i nerazzurri: tuttavia la frizione tra i due club ha impedito ai dirigenti interisti di approfondire il discorso. La Fiorentina, infatti, è offesa per la vicenda Stevan Jovetic che quest'estate sembrava vicinissimo al ritorno in Toscana, salvo poi restare all'Inter. Il Milan, invece, ha mandato segnali all'agente di Bernardeschi e per il numero 10 viola ci proverà anche la Juve, da sempre interessata ai giovani talenti italiani. La bagarre che si scatenerà quest'estate porta con sé una sola certezza: Bernardeschi non andrà via per meno di 50 milioni.