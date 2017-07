Bernardeschi, manca l'intesa tra Fiorentina e Juve sui bonus

Federico Bernardeschi non raggiungerà, almeno per il momento, il ritiro della Fiorentina a Moena. Lo ha comunicato il club viola con una nota apparsa sul proprio profilo ufficiale spiegando che l'attaccante è "affetto da gastroenterite acuta. Tale patologia costringe il calciatore ad osservare 4 giorni di riposo, come attestato dalla certificazione medica inviata".



Come è noto Bernardeschi è al centro di una trattativa di mercato con la Juventus e i tifosi hanno duramente contestato il 23enne di Carrara con due striscioni, il primo fuori dallo stadio Franchi, mentre il secondo sugli spalti del Cesare Benatti a Moena: "Berna, Nikola e Vecino, strisciati e ben pagati, come a Firenze mai amati". A questo punto sembra davvero inevitabile l'approdo alla corte di Allegri: a Milano si è tenuto un incontro tra la Juve e Beppe Bozzo, agente del giocatore: al momento non è ancora stato trovato l'accordo definitivo. Nello specifico l'intesa si aggira intorno ai 45 milioni di euro ma al momento le parti restano distanti sui bonus.

LA SMENTITA DI BERNARDESCHI: "NESSUNO DELLA MIA FAMIGLIA HA PARLATO"

In principio fu il presunto hacker del profilo Instagram di Donnarumma, ora tocca a Federico Bernardeschi. Nella serata di ieri erano circolate le dichiarazioni del padre, Alberto, che aveva di fatto confermato l'imminente trasferimento a Torino: "Come Roberto Baggio, anche mio figlio potrebbe giocare nella Juventus - ha detto - Un sogno per ciascun calciatore che possieda le giuste ambizioni. Cambieremmo autostrada e direzione. Con la gioia nel cuore".

Tutto normale, solo un genitore che vuole il meglio per suo figlio? No, tutto falso. Almeno stando a quanto afferma il giocatore attraverso il proprio profilo Facebook: "Mi corre la necessità di fare chiarezza in merito ai numerosi articoli di stampa e non, che riportano presunte dichiarazioni mie o della mia famiglia, che in realtà, non sono mai state rilasciate" ha scritto Bernardeschi.