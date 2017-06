Bernardeschi-Inter, tutta la verità: non bastano 40 milioni

L'Inter fa sul serio per Federico Bernardeschi e in queste ultime settimane ha intensificato i contatti con il suo agente, l'avvocato Bozzo. Non si è ancora parlato di cifre per il contratto del giocatore, che non vuole scavalcare il club, per il quale nutre molta riconoscenza. Così, l'Inter ha solo ipotizzato un'offerta ai Della Valle attraverso l'intermediazione dell'agente di Bernardeschi: 40 milioni di euro. I segnali sono che non basteranno: dalla cessione del suo talento la Fiorentina vorrebbe reperire una cifra vicino ai 50 milioni ma tutto è stato rimandato alla fine del campionato quando la trattativa entrerà nel vivo.



Sulla base di queste cifre potenziali si raffredda un po' l'ipotesi di una cessione del giocatore previo rinnovo del contratto con inserimento della clausola. Ma la partita per Bernardeschi in questo momento è apertissima perché sul giocatore si è messa forte anche la Juve e un po' più defilato per il momento il Chelsea. L'Inter lo sa, da qui la pressione importante sul giocatore. Con una chiave di lettura da non trascurare: la possibilità dell'apertura di un canale commerciale privilegiato in Cina per il gruppo Della Valle.

