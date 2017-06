Bentancur-Juve, è ufficiale: al Boca 9,5 milioni di euro

Adesso è ufficiale. Rodrigo Bentancur è un giocatore della Juventus. L'annuncio è stato dato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale e sui profili social. Al Boca Juniors vanno 9,5 milioni di euro pagabili in due esercizi più alcuni bonus. Inoltre al club argentino andrà il 50% di quanto il club di Corso Galileo Ferraris incasserà da una futura eventuale cessione. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2022.



IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con l’Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodrigo Bentancur Colman a fronte di un corrispettivo di € 9,5 milioni pagabili in due esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi nel corso della durata contrattuale al maturare di determinate condizioni legate alla disputa di partite ufficiali da parte del calciatore. Inoltre, il Boca Juniors avrà diritto a ricevere il 50% di quanto Juventus incasserà in caso di futura cessione del calciatore. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale, con effetti dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2022.