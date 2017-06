Bentancur, ci siamo. Angelici: "Lunedì ne parlo con la Juve"

Come ampiamente anticipato dai nostri esperti di mercato, la prossima sarebbe dovuta essere la settimana decisiva per Rodrigo Bentancur alla Juventus e così sarà. La conferma arriva direttamente dal presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici: "Nei prossimi giorni, probabilmente lunedì, sarò a Milano per incontrare la Juventus - la dichiarazione a Radio Closs Continental -: devo parlare con loro perché hanno un'opzione su Bentancur e vorrebbero esercitarla".



Ma Angelici chiederà anche che il giocatore non parta a gennaio, anche se i bianconeri stanno pensando di girarlo a qualche società amica per fargli tastare la serie A da subito: "Rodrigo resterà con noi sino a fine stagione, i rapporti con la Juventus sono ottimi e quindi troveremo un accordo".