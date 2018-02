Benevento, Vigorito: "Ciciretti non giocherà mai nel Napoli"

Amato Ciciretti passerà gli ultimi mesi del contratto con il Benevento al Parma, in serie B, dove si è trasferito in prestito con la prospettiva, a luglio, di essere tesserato a costo zero dal Napoli. Lo ha confermato lo stesso De Laurentiis ma Oreste Vigorito avverte il suo ex giocatore: "Non giocherai mai con il Napoli".



Questo il ragionamento del patron giallorosso alla vigilia proprio del match contro la capolista: " Il Napoli ha cercato Verdi e Politano, era pronto a spendere quasi trenta milioni e non ha mai proposto neppure 'un euro simbolico' al Benevento per avere subito Ciciretti, che gioca nello stesso ruolo ed è stato già ingaggiato per la prossima stagione".



Quindi, la conclusione delle parole rilasciate a Il Roma: "Ora lui è a Parma e non penso che l’anno prossimo il Napoli deciderà di puntare su di lui per rafforzare l’organico".