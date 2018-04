Benevento, il gol di Brignoli è costato 7,5 milioni

Legare l'obbligo di riscatto di due calciatori al primo punto in campionato è evidentemente un artificio tecnico per rimandarne l'acquisto: il Benevento ha fissato questa strana clausola con il Sassuolo sia per Luca Antei che per Pietro Iemmello, due giocatori che sono partiti titolari nello scacchiere tattico di Baroni a settembre e che di fatto ora sono relegati, anche per problemi fisici, al ruolo di comprimari con De Zerbi.



Ebbene, il primo punto in A nella storia del club è arrivato un po' di tempo fa, domenica 3 dicembre, nel giorno dell'esordio di Gattuso sulla panchina del Milan: lo regalò Brignoli, il portiere, con un gol ormai passato alla storia, segnato al 94' con un gran colpo di testa. Anche Brignoli, ironia della sorte, è stato "declassato" a riserva smettendo di giocare due settimane dopo (con l'unica eccezione di Torino).



Quel gol, a quanto pare, è costato 7,5 milioni per quanto si apprende dal bilancio del Benevento al 30 giugno 2017. Il riscatto obbligatorio di Antei costerà 2.750.000 euro, quello di Iemmello 4.750.00, cifre tutt'altro che basse per un club come quello giallorosso. Totale 7,5 milioni. Antei ha subito un'operazione al tendine d'Achille e non è ancora rientrato, Iemmello è rimasto fuori a lungo per problemi al ginocchio e soprattutto è rimasto fermo al gol segnato al Cagliari il 25 ottobre. Poi da allora, tra infortuni e panchine, non ha più segnato.