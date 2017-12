Benevento, De Zerbi: "Ciciretti? Era nell'aria che potesse andare via"

Amato Ciciretti potrebbe davvero cambiare aria e andare al Napoli al termine della stagione. La conferma arriva da De Zerbi. "Era nell’aria che Ciciretti potesse andare via, non ci ha detto niente. Essendo a scadenza di contratto, ho chiesto alla società un giocatore con le sue stesse qualità. Come i procuratori, il club farà i suoi interessi e io faccio gli interessi miei, della squadra e della società. Se lo vedrò concentrato giocherà altrimenti gli preferirò che sta mentalmente meglio", le parole del tecnico del Benevento in vista della trasferta di Marassi con il Genoa.



L'allenatore dei giallorossi ha anche escluso l'arrivo di De Ceglie: "Sta bene, ma necessita un periodo di tempo lungo per giocare novanta minuti. Per la nostra situazione era un azzardo. Se avessimo avuto 20 punti sarebbe stato diverso".