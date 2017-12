Benevento, De Ceglie in prova. De Zerbi: "Vediamo come sta..."

Paolino De Ceglie ha assicurato di star bene: l'ultima volta che ha giocato una partita ufficiale risale al 3 marzo 2016, 4 minuti in Granville-Marsiglia, quarti di finale di Coppa di Francia. Una vita fa, precisamente 1 anno, 9 mesi e 5 giorni. Adesso è in prova al Benevento, il club che gli ha concesso la possibilità di ripartire, per ora allenandosi. L'ex terzino della Juve è rimasto per un'intera stagione da separato in casa in bianconero, senza mai mettere piede in campo: non ha trovato casa da svincolato in estate, potrebbe farlo adesso.



"Gli svincolati sono da prendere con le pinze per cercare di capire il loro stato di forma - ha detto De Zerbi in conferenza -. De Ceglie è un giocatore di qualità anche superiore rispetto alla lotta salvezza. E' chiaro che bisogna capire il suo stato di forma e lo faremo in questi giorni. Se valuteremo altri svincolati? Cerchiamo di fare le cose che servono..."