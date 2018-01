Benevento, Ciciretti saluta: "Ho sempre dato tutto"

Ciao Benevento ... IL GORDO ! Un post condiviso da Amato Ciciretti (@amatociciretti) in data: Gen 17, 2018 at 10:57 PST

"La carriera di ogni calciatore prevede il momento dei saluti e la mia non fa certo eccezione, anzi". Si apre così il commovente post di Amatosu Instagram. Il Gordo - così si firma lui - dice addio ale si trasferisce al, in. Giocherà lì in prestito per sei mesi prima di tornare in A, col Napoli. ", una città che mi ha cambiato e cha avrà sempre un posto speciale nel mio cuore!", tre stagioni uniche. Insieme abbiamo scritto pagine di storia, abbiamo coronato il sogno che tutti aspettavano da una vita e soprattutto sono maturato come uomo e come calciatore. È stato un onore vestire questi colori e offrire il mio contributo per portare questa città dove merita"., ma ho sempre dato il massimo senza mai fingere come tanti mi hanno attribuito. Volevo ringraziare tutti: tifosi, staff, società, per l'affetto e il supporto ogni volta. Vi auguro buona fortuna sperando che il futuro vi riservi le magiche soddisfazioni degli ultimi anni. Ciao Benevento".