Belotti, Monaco ti chiama: ora il Torino trema

Sei milioni di motivi (all'anno) per pensare all'addio: il contratto che il Monaco è pronto ad offrire ad Andrea Belotti fa tornare in bilico il futuro granata del Gallo. I giorni dell'assalto del Milan sono finiti da tempo, quasi un mese ormai, e sembrava che quella stretta di mano con Cairo durante il ritiro potesse aver scritto la parola fine ai dubbi. E invece non è così.



Il campionato è già cominciato e Belotti ha vestito la maglia del Toro: lo farà, quasi certamente, anche domenica sera contro il Sassuolo, ma quella notte potrebbe salutare i tifosi all'Olimpico perché la proposta del Monaco, campione di Francia e protagonista in Champions l'anno scorso, è allettante.



Per ora dal Principato non hanno ancora effettuato lo scatto decisivo: il club intende dare a Cairo 80 milioni più bonus per il centravanti, il patron del Toro pretende i 100 della clausola. A quel punto sarà Belotti a decidere. E chissà, la sua risposta potrebbe condizionare il futuro di Mbappé: senza aver prima trovato il sostituto del suo gioiellino, forse il Monaco non lo cederà al Psg.