Bayern, secondo Espn divorzio anticipato con Ancelotti

Le voci - smentite dallo stesso tecnico - su un possibile futuro in Cina di Carlo Ancelotti sono solo di qualche giorno fa ma non si fermano le ipotesi sul futuro dell'italiano, che ha un contratto con il Bayern Monaco fino al 2019.



I bavaresi hanno vita facile in Bundesliga ma vogliono tornare a vincere quella Champions League che manca in bacheca dal 2013. E proprio questo potrebbe essere la chiave per un divorzio anticipato tra Bayern e Ancelotti: secondo Espn, i bavaresi potrebbero far valere una clausola inserita nel contratto dell'allenatore che prevede la separazione in caso di mancata vittoria della Champions. In caso di addio, Ancelotti potrebbe tornare in Premier League, dove era stato dal 2009 al 2011 vincendo uno scudetto, una Fa Cup e una Community Shield.



L'erede di Carletto sarebbe quel Julian Nagelsmann che proprio di recente ha dichiarato di voler allenare il Bayern Monaco. L'attuale tecnico dell'Hoffenheim ha voluto spiegare meglio il concetto: "Nulla contro Carlo, gli ho anche scritto. La mia non era una candidatura ma un sogno: per lui ho grande rispetto, ha più trofei lui in carriera che mutande io nel mio cassetto!".