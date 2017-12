Bayern, Sandro Wagner arriva dall'Hoffenheim per 15 milioni

La politica del Bayern Monaco resta sempre la stessa: prendere il meglio della Bundesliga. Per rinforzarsi, per non disperdere l'identità tedesca (tavolta persino bavarese) del club e probabilmente anche per indebolire la concorrenza interna. La strategia, soprattutto negli ultimi anni, ha sempre funzionato: non sorprenda, allora, il primo colpo del mercato invernale. Sandro Wagner.



Il Bayern ha ufficializzato infatti l'aqcuisto dell'attaccante classe 1987: non è un giovane, insomma, ma ha già 30 anni, però è nato a Monaco di Baviera ed è cresciuto proprio nelle giovanili del Bayern. Wagner fa ritorno a casa dopo 10 anni dopo aver girato un po' di squadre: Duisburg, Werder Brema, Kaiserslautern, Hertha Berlino, Darmstadt e infine Hoffenheim.



Wagner ha firmato un contratto fino al 2020 ed è costato 15 milioni: 15 è anche il numero massimo di gol segnati dal centravanti in un solo campionato. Lo ha fatto al Darmstadt nel 2015-16, ma all'Hoffenheim, la sua ultima squadra, ha conquistato la nazionale. Prima convocazione a giugno, a 29 anni, poi 7 presenze e 5 gol totali, 3 a San Marino, uno all'Irlanda del Nord e un altro all'Azerbaigian. In campionato, fino a questo momento, aveva segnano appena 4 reti, saltando però per un infortunio al tendine d'Achille le ultime partite.