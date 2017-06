Bayern, rinnovo dorato per Lewandowski: 75 mln in 5 anni

Robert Lewandowski è pronto a firmare un contratto multimilionario con il Bayern Monaco: 75 milioni netti nei prossimi 5 anni. Lo scrive oggi la 'Bild', secondo cui le trattative per il rinnovo sono arrivate ad un punto di svolta e garantirebbero un sostanzioso ritocco d'ingaggio per il 28enne attaccante polacco.

Il 'nero su bianco', fino al 2021, dovrebbe essere ormai questione di poco, dopo un lungo confronto iniziato lo scorso febbraio "ma adesso in fase di completamento", fa sapere il quotidiano tedesco. L'estensione del contratto farà lievitare l'ingaggio del n.9 del club bavarese da 10 a 15 milioni di euro netti l'anno (27 lordi) per un totale di 75 milioni in 5 anni.