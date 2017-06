Bayern, proposta indecente per Sanchez: 25 milioni l'anno

Negli ultimi quattro anni tre eliminazioni in semifinale di Champions e una ai quarti: in Baviera si sono stufati di non vincere in Europa e si sono decisi ad aprire, anzi a spalancare, il portafogli.

Secondo quanto riferito da Kicker, infatti, sarebbe iniziato l'assalto del Bayern Monaco ad Alexis Sanchez, già da tempo nel mirino del club, e la squadra di Ancelotti sarebbe pronta a fare follie per l'attaccante cileno mettendo sul piatto un contratto da 25 milioni di euro a stagione.

Una proposta indecente che ovviamente sembra andare a genio al giocatore, ma per il Bayern non sarà facile convincere l'Arsenal, visto che Wenger nei giorni scorsi ha detto che non intende venderlo, anche a costo di perderlo a zero nel 2018, quando scadrà il contratto che lega il cileno ai Gunners.

Il Bayern Monaco fa sul serio e alla fine probabilmente la volontà di Sanchez sarà decisiva, nonostante le resistenze degli inglesi. D'altronde per la Federcalcio cilena El Niño Maravilla è già un giocatore di Ancelotti da un paio di settimane...